Ford Kuga ST Line AWD, 2,5 Duratec Hybrid, eCVT

Popis vozu

Po roce jsem se konečně dokopal k recenzi na moje.auto.cz a to i z toho důvodu, že tady tento vůz není.



Na konci roku 2021 jsem se začal poohlížet po novém vozu, který by nahradil naše starší Toledo (viz https://moje.auto.cz/Vitez1/nema.html), které jsem přislíbl synovi.

Po nezaviněném pádu na kole a zlomení dvou žeber jsem zjistil, že v mých 60 letech by bylo fajn do auta nastupovat, nikoli se zasouvat.

Takže volba padla na nějaké střední SUV, ideálně s automatickou převodovkou.

Psal se rok 2022, květen a v automotiv byl problém s čipy, takže dodací lhůty byly několika měsíční až roční.

Nové auto jsem vždycky kupoval přímo v salonu z vystavených, případně skladových kusů, vybíral jsem podle výbavy a barvy, nechtělo se mi objednávat a čekat, až se konečně podaří skloubit výbavu a barvu ve výrobě.



V podstatě jsem neměl žádnou preferenci výrobce ani modelu. Samozřejmě jsem sledoval recenze, takže jsem si udělal obecnou představu, který model daného výrobce by mi nejvíc vyhovoval.

Nevyloučil jsem ani francouzské vozy.



Zvažoval jsem i pořízení elektromobilu i s tím, že i když bydlím v panelovém domě a nemám možnost nabíjení přes noc, jen z blízké rychlonabíječky 50kW, případně klasické 11 kW s tím, že si po nabítí pro auto dojdu.

Operativnost takového řešení a hlavně nutnost vyhřátí akumulátoru při krátké zimní cestě, která velmi zvyšuje spotřebu a omezuje dojezd na cca polovinu nebyla pro mne akceptovatelná. I když se mi líbí hladký a tichý chod elektromotoru i celková koncepce moderních elektroaut.

Nakonec jsem pořízení eletromobilu odsunul do budoucnosti.



První cesta vedla do Seatu, se kterým jsem měl dobré zkušenosti. Líbila by se mi Ateca s 1,4 + DSG. Bohužel dodací lhůta bez DSG byla 3-4 měsíce, s DSG více než půl roku.

Totéž bylo ve Škodě, Karoq ve stejné výbavě jako Ateca ještě později.

Líbila se mi Arkana od Renaultu, ale byla jen mildhybrid a dodání pro mne v nekonečnu - 5 až 9 měsíců.

Toyota, Mazda, Mitsubishi, Honda, Suzuki - stejná písnička, dodací lhůty, které nebyly akceptovatelné. Navíc na tak vybavené auta ovládání palubního počítače tyčinkou mi přišlo jako za krále klacka.

Prémiové značky (BMW, Mercedes, Audi, Porsche, VW, Lexus, Jaguár, Land rover) jsem vyřadil a to zejména z důvodu ceny a dodacích lhůt, kdy mi nebyli zaručit přislíbený termín - drahé modely se prodávají s větší marží a tím pádem upředňostňovali je.

Ostatní navštívené salony (Citröen, Opel, Peugeot) měly prázdné skladové zásoby, takže nebylo co řešit.

Světlo v tunelu se objevilo po návštěvě autosalónu Hyunday a hlavně KIA, kde by byla naděj na dřívější dodávku, Sportage jsem si projel, byla v hybridu a krátkou zkušební jízdou jsem si potvrdil, že hybrid je správná volba.



S automobily značky Ford nemám úplně pozitivní zkušenosti, které ale byly dány tím, že jsem kupoval ojetiny. Poslední Focus se na konci životního cyklu dokonce upálil a zcela shořel.

Přesto jsem nakoukl na webové stránky prodejce v Ostravě (Malý a Velký) a tam mne zaujala nabídka skladových vozů, v podstatě ihned k odběru.

Na to jsem se musel zajít podívat, ale napřed jsem samozřejmě shlédl testy, kde se mi Kuga v hybridu zdála dobrou volbou.



Hybridní pohon byl vyvíjen společně s Toyotou, kde 2,5 litrový motor pracuje v Atkinsonově cyklu (spaluje ochuzenou směs, což by mělo zajistit nižší spotřebu) a je propojen s elektromotorem s malou 1,1 kWh baterií, který slouží jen pro podporu při rozjezdu a pokud je akumulátor dostatečně nabit, tak ujede na elektřinu i pár set metrů.

Elektromotor se používá taky při couvání, tím pádem se zjednodušila převodovka.

Ford nakonec vývoj spolupráci s Toyotou ukončil a nechal původní řešení nepřímého vstřiku. Toyota pokračovala dál a doplnila nepřímý vstřik paliva i o přímý vstřik (podle zatížení motoru), což by mělo zajistit větší úsporu paliva.

V testech byly oba modely přímo srovnány a moje preference se spíše blížily Fordu, který byl jednak cenově níže a oproti Toyotě RAV 4, měl lepší jízdní vlastnosti (a ovládání palubního počítače na volantu).



Takže následovalo navštívení autosalonu a po potvrzení, že vozy jsou u prodejce, zkušební jízda.

Pro člověka, co byl zvyklý na klasiku s manuálem to byl obrovský rozdíl. Vozidlo se zapne jako televize, nic nestartuje, jen se rozsvítí displeje a po otočení kolečka řazení eCTV převodovky se bezhlučně rozjíždí.

Paráda, rozjezd je hladký, bez cukání a výrazných hlasových projevů motoru (přece jen jsem si nedovolil na zkušební jízdě plyn přišlápnout) jedu na zkušební okruh po městských komunikací.

V průběhu jízdy se do pohonu přidá i benzínový motor, o kterém ani nevím, že se nastartoval. Poté najíždím na rychlostní komunikaci a zkouším akceleraci a hlavně eCVT převodovku. Zrychlení při nájezdu trochu probudí motor, ale převodovka pomocí virtuálních převodových stupňů koriguje otáčky hlasový projev.

No hlasový projev. Ono to v podstatě je takové bručení někde vpředu, které jen potvrzuje dobré odhlučnění.

Rovněž odhlučnění od kol je znamenité a přesto, že je deštivý den, ve vozidle je nezvyklé ticho, rušené jen automatickými stěrači.



Takže jsem lapen. Po proměření kufru a prostoru pro uložení lyží po sklopení zadních sedadel (bohužel v zadních sedadlech není průvlak a to ani v té nejvyšší verzi) si vybírám 3 verze výbavy a barvy ze skladových vozů a domlouvám se na termínu sepsání smlouvy.

Nakonec vyhrává střední výbava, která má 18" kola (19" jsou už dle testu příliš drncavé) a sadu asistentů, které jsem ochoten pustit do řízení. Důležitý je paket Vision, který obsahuje adaptivní přední LED avětla s přisvícením a paket Winter s vyhříváním sedaček.

Barvu jsem moc neřešil, nechtěl jsem tmavou (tmavě šedá a černá je možná elegantní, ale doma by neprošla ;o)). Takže bude bílá.

Co bylo pro mne nezvyklé byl černý interiér (i strop - ST Line se jinek nedodává) z čehož jsem zpočátku měl obavy, že bude působit stísněně, nebo depresívně, ale už jsem si zvykl a nevadí mi to.



Výbava automobilu

Aktivace varovných světel při nouzovém brzdění

Aktivní mřížka chladiče pro maximální účinnost motoru a nižší spotřebu

Akustická fólie skel předních dveří

Ambientní osvětlení interiéru LED diodami

Anténa ve tvaru žraločí ploutve (v barvě karoserie pro Titanium a Vignale, nelakovaná pro Trend a ST-Line/X)

Asistent pro jízdu v pruzích

*- varování před neúmyslným opuštěním jízdního pruhu (LDW)

*- systém pro automatické navrácení do jízdního pruhu (LKA)

Automatické světlomety

Bezzátkový systém doplňování paliva s detekcí správné palivové pistole Ford EasyFuel

Dětské pojistky zadních dveří (mechanicky ovládané)

Digitální přístrojový štít

*- 12,3" barevný displej s konfigurovatelnou 3D grafikou palubního počítače s funkcí EcoCoach

Elektrická zásuvka na 12 V

Elektronická parkovací brzda s funkcí Auto Hold

Elektronický stabilizační systém ESC

*- ABS - protiblokovací systém brzd

*- TCS - systém kontroly trakce

*- TVC - stranové přesměrování točivého momentu

*- HLA - asistent rozjezdu do svahu

*- PIB - automatická aktivace brzd po nárazu

Emisní norma Euro 6.2 pro naftové motory využívající vstřikování AdBlue®; v závislosti na provozu bude nutné doplňovat provozní kapalinu AdBlue® i mimo servisní intervaly

FordPass Connect

*- vestavěný modem 4G

*- vzdálené ovládání vozu pomocí aplikace mobilního telefonu (předplatné na 10 let od registrace vozu)

*- 1 rok zdarma na funkce Informace o nebezpečí v okolí (LHI) a LiveTraffic pro navigaci SYNC 3

*- eCall – tlačítko SOS pro automatické i vyžádané nouzové volání

Funkce MyKey - možnost nastavení vybraných omezení pro jeden z klíčů dálkového ovládání

Hlavice řadicí páky manuální převodovky a volant potažený vinylem Sensico

ISOFIX úchyty krajních zadních sedadel pro dětské sedačky

Kliky dveří v barvě karoserie

Klimatizace - automatická dvouzónová včetně vnitřní recirkulace vzduchu. Obsahuje zadní výdechy.

Kryt zavazadlového prostoru

Lampičky na čtení pro přední a zadní sedadla

LED pásky denního svícení součástí předních světlometů

Nemetalický lak karoserie - modrá Blazer

Opěrky hlavy předních sedadel nastavitelné ve 2 směrech

Osvětlení přihrádky před spolujezdcem

Osvětlení zavazadlového prostoru

Otočný volič automatické převodovky e-Shifter

Podlahové rohože přední a zadní (kromě Trend)

Potah stropu černý

Pre-Collision Assist (PCA)

*- snižuje riziko nehody s chodcem, cyklistou (5 km/h - 80 km/h) nebo jiným vozem (5 km/h - 130 km/h)

*- výstraha v případě hrozícího nebezpečí

*- autonomní nouzové brzdění

Prodloužená záruka FORD PROTECT

*- 5 let / 100 000 km

Přední a zadní okna - elektricky ovládaná s jednorázovým otvíráním/zavíráním a globálním otevíráním/zavíráním dálkovým ovladačem

Přední a zadní parkovací senzory

Přední automatické stěrače s dešťovým senzorem a nastavitelným seřízením citlivosti

Přední LED potkávací a dálkové světlomety

*- sdružená skupina LED diod

*- automatické přepínání dálkových světel

Přední mlhová světla

Přední sedadla sportovně tvarovaná

Přepínatelné jízdní režimy

*- Normal, Eco, Sport, Slippery (kluzký povrch) a Deep Snow/Sand (hluboký sníh/písek)

*- Auto EV, EV nyní, EV později, Nabíjení EV navíc pro PHEV

Sada AUDIO 9

*- 3D navigace s vykreslováním budov

*- SYNC 3 s 8" dotykovým displejem a hlasovým ovládáním v českém jazyce, pomocí kterého lze ovládat navigaci, audiosystém a telefon

*- funkce Applink, Android Auto a Apple CarPlay

*- Bluetooth® handsfree a ovládání na volantu

*- prémiový audiosystém B&O s 10 reproduktory vč. subwooferu (výstupní výkon 575 W)

*- 2x USB konektor

*- příjem DAB (rozhlasové digitální vysílání)

Sada na opravu pneumatik

Startování bez použití klíče (startovací tlačítko)

ST-Line exteriérová sada obsahuje:

*- detaily exteriéru v černé barvě

*- sportovní tvarování nárazníků

*- lakované spodní části vozu včetně zadního difuzoru v barvě karoserie

ST-Line prvky interiéru prošité červenou nití

*- sedadla

*- volant

*- řadicí páka manuální převodovky

*- loketní opěrka

*- přední a zadní podlahové rohože

Stropní konzola

*pozn.: se schránkou na brýle pouze při objednání panoramatické střechy

Středová konzola s držáky nápojů, loketní opěrkou a úložnou přihrádkou

Střešní ližiny s černou povrchovou úpravou

Systém KeyFree

*- vstup do vozu bez použití klíče

*- 2 pasivní klíče dálkového ovládání

Systém KeyFree Plus

*- bezdotykové ovládání (otevírání/zavírání) pátých dveří

*- 5. dveře s elektrickým otevíráním a zavíráním

Systém monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)

Systém Stop-Start (součástí všech motorizací)

Tempomat

Velur Rapton/vinyl Sensico Electric

*- kombinované čalounění sedadel (střed premium velur Rapton/boky vinyl Sensico) v černé Ebony s červeným prošitím

*- obsahuje elektricky nastavitelné sedadlo řidiče v 10 směrech včetně elektricky nastavitelné bederní opěrky

*- manuální nastavení sedadla spolujezdce, nastavení výšky a bederní opěrky

*- centrální výklopná loketní opěrka zadních sedadel s držáky nápojů

Vnější zpětná zrcátka v barvě karoserie (sklápěná)

*- elektricky ovládaná a vyhřívaná, se zabudovanými ukazateli směru

*- osvětlení nástupního prostoru pod zrcátky

*- elektricky sklápěná při uzamčení vozu

Vnitřní zpětné zrcátko s automatickým zatmíváním

Zadní LED světla

Zadní parkovací kamera

Zadní sedadla dělená v poměru 60/40, posuvná (dopředu/dozadu)

Zadní sedadla sklápěná pomocí madla v zavazadlovém prostoru (Easy Fold)

Zadní tmavě tónovaná skla Privacy

18" x 7.5 kola z lehkých slitin D2UB3 v provedení Rock Metallic, pneu 225/60 R18

6 airbagů - 2x přední a 2x boční pro řidiče a spolujezdce, 2x stropní pro obě řady sedadel



Výbava na přání:

Nemetalický lak karoserie - speciální - bílá Frozen

Sada VISION

*- adaptivní přední LED světlomety s prediktivním svícením

*- Head-Up displej (barevný TFT průhledový štít)

Sada WINTER PLUS

*- vyhřívaná přední sedadla

*- vyhřívaná zadní sedadla

*- vyhřívané čelní sklo

*- vyhřívaný volant

Tažné zařízení - plně elektricky sklopné (automaticky se zasouvá a vysouvá stiskem tlačítka) se systémem stabilizace přívěsu

17" x 4.5 ocelová minirezerva, T155/ 70 R17 110M



Zkušenosti z provozu

Hned po týdnu od koupě jsme vyrazili s manželkou a klukama na dovolenou do Slovinska. Kufr plně naložený, 4 lidi. Dálnice. Co to udělá se spotřebou? Jak se osvědčí hybrid?

Cestou se střídáme se synem a dodržujeme dálniční limity - spotřeba stoupá až k 7 litrům / 100km podle počítače, pokračujeme až do Itálie a stoupáme do sedla Predil pass a spotřeba adekvátně stoupá, sedlo je ve výšce 1156 m.n.m.

Bohužel se cestou z kopce benzín do nádrže nevrací a tak po nabití akumulátoru je nutné brzdit klasickou brzdou se ztrátou energie přeměněné v teplo. To mají elektromobily vyřešené líp.

Možná mít plug in, ale ten nemá možnost čtyřkolky.

Celkem jsme dovolenou (cca 1900 km) zvládli se spotřebou kolem 6 l/100 km.



V 10/2022 koupě nového zimního obutí, Ford nabízel sadu na plechách za 30 000,- Kč za ty peníze jsem si vybral v pneuservise litá kola, přece jen to vypadá líp.





K dnešnímu dni máme najeto cca 20 tis. km a tak můžu trochu hodnotit - viz silné a slabé stránky, plus:

Auto je komfortní a zároveň (na svou kategorii) rychlé, vše je dobře odhlučněno, interiér prostorný a útulný. Sedačky mají příjemný potah, řidičova je elektricky posouvatelná s nastavením bederní opěrky, bohužel bez paměti.

Vyšší posez mi vyhovuje, boční vedení sedadla řidiče mohlo být výraznější, ale chápu, že pro silnější lidi by to nebylo tak pohodlné.



Kufr je obdélník 100*100*50 cm (500 l) s možností posunu zadní lavice (dělené) dopředu a zvětšení kufru na 580 l, nakládací hrana je v rovině, takže se náklad neukládá dolů, nicméně chybí nějaké háčky a síťový program na který jsem si zvykl v Toledu.



Motory 2,5 l benzín 112 kW a elektromotor 92 kW, v techničáku je však jen 112 + 30 kW což je udávaná hodnota celkového výkonu spolupracujících motorů. Zrychlení 0 - 100 km/h je pod 10s, ale neměřil jsem, asi to bude platit pro režim sport. Nicméně zrychlení 0 - 50 km/h je solidní pro rychlé opuštění křižovatky, navíc bez prodlevy při přeřazování.



eCVT převodovka má virtuální řadící stupně a ve většině případů řadí správně. Ani při stoupání do horského sedla není motor moc vytáčen ani dušen. Pokud ponechává vyšší otáčky, pak je možné ubráním plynu donutit k přeřazení.



Kritizované podřazení a hlasité vytáčení motoru při zrychlení při předjíždění nebo nájezdu na dálnici je vlastností, se kterou se naučí člověk žít a korigovat (pokud to je nutné).

Podřadit při předjiždění je normální i u manuální převodovky, záleží jen jak rychle chce mít řidič předjíždění dokončeno.



Vyhřívání čelního skla je řešeno drátky, které jsou při pozorném prohlížení viditelné, při použití brýlí jsou mimo zaostřenou rovinu, takže nevadí.

Asistenti - jízdy v pruzích je ok (funguje v rychlosti nad 50 km/h, upozorňuje brněním a jemně koriguje otáčením volantu, precollision assist je na mne příliš agilní, naštěstí nemusel účinkovat v krizové situaci.

HLA - asistent rozjezdu do svahu je fajn, při vyjíždění z parkovacích domů, případně rozjezdu ve svahu, po uvolnění brzdy zůstává zabržděno, případně začne jemně popojíždět vpřed bez nutnosti práce s brzdou a plynem.



Režimy jízdy - bohužel si vůz nepamatuje, jaký byl režim nastaven a po zapnutí je nastaven normální, takže jezdím na něj a zbylé režimy používám vyjímečně.



AWD - prozatím jsem využil jen při výjezdu z parkovacího místa a při jízdě na zasněžené vozovce. Připojování je automatické (lze sledovat na displeji). Lze vynutit při režimu Snow.



Head-Up display je součástí paketu Vision, nevyužívám, párkrát jsem zkusil, ale zobrazuje se na sklíčku a množství informací na něm je málo, mimo to přístrojovka nezhasne, takže mi to příjde řešení tak napůl.



Navigace - má příplatkovou funkci Live Trafic, která je na 1 rok v ceně vozidla, poté se musí dokoupit na 1 měsíc za 99,99 Kč, funguje jako předplatné.



Spárování s mobilním telefonem je přes bluetooth a s Androidem funguje obstojně - po spuštění Android auto (jen na USB kabel) nelze, nebo nevím jak přepnout standardní displej vozidla, např. pro zobrazení interní navigace.



Tažné zařízení elektricky vysouvané mám jen pro nosič na kola (Thule), použití je bezproblémové, bohužel se vypnou senzory a kola zastíní parkovací kameru a tak se musí couvat na zrcátka. Střešní příčníky (originál příslušenství Ford) jsem ještě nepoužil.



Mobilní aplikace - po zadání, načtení VIN se apka spáruje s vozidlem, které má na 10 let zajištěnu konektivitu, lze zamknout - odemknout vozidlo, zablikat / zahoukat nebo si zobrazit základní informace o vozidle (umístění na mapě, stav km a dojezd, stav oleje, tlak v pneumatikách) a dále si můžeme auto nastartovat a tím pádem zahřát nebo ochladit interiér.



Spotřeba:

V teplém období (duben - září) 5,8 l/100 km, v zimním pak lehce stoupá až na 6,2 l/100 km a to z důvodu využívání ohřevu interiéru před cestou, ohřevu motoru a motorového okruhu z mínusových, nebo nízkých teplot.

Celkově po roce to je 6,1 a to z důvodu krátkých cest právě v zimě, kdy se spotřeba pohybovala mezi čerpáním na úrovni 7 l/100 km. Vše vedeno pečlivě v tabulce, nikoli dle palubního počítače.

Na auto o hmotnosti 1800 kg si myslím, že to je dobré.

Co mne překvapilo, bylo to, že si vůz dlouho pamatuje způsob jízdy a ponechává nastavení motoru/pohonu podle toho. Když jsem jel dynamicky plně naložený do hor - spotřeba 8 l/100 km , pak dlouho nebyl s to pochopit, že už jsme zase ve standardních podmínkách a nemusí do motoru cpát tolik paliva.

Spotřeba ve městě je prostě cool. 4 - 4,5 l/100km podle délky trasy a převýšení, samozřejmě trasy delší 10 km a v teplých dnech, kdy se motorový okruh zahřeje rychleji, v zimě stejná trasa cca 6,5 - 6,9.



Podrobný test je na https://www.auto.cz/test-ford-kuga-2-5-duratec-hybrid-elektrifikovany-klidas-139684



Silné stránky

- dobře skloubené propojení motoru a elektromotoru

- výborný podvozek, na zimních 17 komfortnější, letní 18 spíše sportovní

- skvělá světla, automatické vykrývání osvětluje temné části silnice a krajnice, protijedoucí jsou vymaskování a nestalo se mi, že by na nás někdo zablikal, ani na okrskách

Slabé stránky

- neventilovaná sedadla, v létě by to člověk ocenil.

- stále jsem nepřišel na to, jak se má nastavit automatická klima, nastavení na teplotu 21 stupňů se vzduch ve voze nehýbe, ani při nastavení nejvyšší rychlosti automatické klimy.

- i přes větší zrcátka se ve slepém úhlu dokáže schovat auto, takže by se systém na upozornění vozidla vedle docela hodil.

- automatické stírání někdy reaguje později, než by člověk potřeboval, ani na největší citlivosti se při mrholení nespustí, při ustáleném dešti funguje výborně a to i při míjení např. kamionu s dešťvou clonou kolem něj - spustí se nejrychlejší stírání.

- rádio trpí interferencí vedlejších stanic (radio Beat má slabší pokrytí a stává se, že ve větší vzdálenosti od vysílače do vysílání přeskakují polské stanice).

- tempomat se musí pokaždén nastartování zapnout (Toledo mělo na zapínání mikropáčku a po zapnutí byl už trvale zapnut), což je samozřejmě opruz, ale dá se zvyknout.

Zkušenosti se servisem (poruchy, opravy):

- prozatím jen svolávací akce na možnost přehřátí motoru - odstraněny nějaké lamely pro přívod vzduchu k motoru

- výměna motorového oleje podle aplikace, palubního počítače po cca 16 000 km - cca 5300,-

- svolávací akce ještě není finální řešení, napsali mi z Německa dopis, že se bude muset přehrát SW a že na tom dělají. Pokud by se ozvaly kovové zvuky z motoru, pak auto vypnout a zavolat servis. No nevím, na první dovolené po stoupání při vjezdu na parkoviště u chaty pod Mangartem se takové kovové zvuky z motoru ozývaly a ještě něco zasmrdělo, ale po vychladnutí se už neozvaly a tak jsem to neřešil. Věřil jsem, že heslo na dovolenou Fordem a zpátky vlakem platit nebude (a nebylo).

- další svolávací kace byla k přehrátí SW aby neukazoval dojezd moc optimisticky, prý se stalo, že někdo zůstal stát bez benzínu i když rezerva ukazovala ještě více než 30 km...



Zkušenosti s prodejcem (autosalon / autobazar)

- prodejce ochotný, předváděcí jízda cca 1/2 hodinu v dešti, poté prohlídka v auta s měřením zavazadlového prostoru a prostoru pro lyže

- předání vozu do týdne od objednání

- vyřízení značky + 3 RZ pro přívěs prodejcem